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Тульская федерация кикбоксинга отметила 20-летний юбилей
Фото предоставлено участниками соревнований

Тульская федерация кикбоксинга отметила 20-летний юбилей

В честь праздника спортсмены провели межрегиональный турнир.

В тульском спорткомплексе «Новое поколение» областная федерация кикбоксинга при поддержке фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» провела финал межрегионального турнира по кикбоксингу, приуроченный к празднованию 20-летия образования федерации.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с Центрального Федерального округа, наш регион представили ребята из Тулы и Щекинского района. На торжественной церемонии открытии и празднования выступили ветераны спорта, чемпионы России, Европы и мира, а также воспитанники федерации и один из её основателей – Александр Полосатов.

Соревнования прошли на высоком уровне, в большинстве поединков победу одержали спортсмены нашего региона, мероприятие закончилось праздничным банкетом в честь юбилея федерации кикбоксинга.

В рамках мероприятия директор фонда развития спорта и воспитания молодежи Тульской области Алексей Никитин вручил президенту областной федерации кикбоксинга Сергею Андросюку благодарность от президента общероссийского фонда развития спорта «Возрождение», чемпиона мира по боксу, кикбоксингу и чемпиона олимпийский игр Александра Поветкина.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:06 +1
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