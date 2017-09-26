Тульская федерация кикбоксинга отметила 20-летний юбилей

Фото предоставлено участниками соревнований

В тульском спорткомплексе «Новое поколение» областная федерация кикбоксинга при поддержке фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» провела финал межрегионального турнира по кикбоксингу, приуроченный к празднованию 20-летия образования федерации.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с Центрального Федерального округа, наш регион представили ребята из Тулы и Щекинского района. На торжественной церемонии открытии и празднования выступили ветераны спорта, чемпионы России, Европы и мира, а также воспитанники федерации и один из её основателей – Александр Полосатов.

Соревнования прошли на высоком уровне, в большинстве поединков победу одержали спортсмены нашего региона, мероприятие закончилось праздничным банкетом в честь юбилея федерации кикбоксинга.

В рамках мероприятия директор фонда развития спорта и воспитания молодежи Тульской области Алексей Никитин вручил президенту областной федерации кикбоксинга Сергею Андросюку благодарность от президента общероссийского фонда развития спорта «Возрождение», чемпиона мира по боксу, кикбоксингу и чемпиона олимпийский игр Александра Поветкина.