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Российским сенаторам не нравятся котлеты из буфета Совета Федерации

Российским сенаторам не нравятся котлеты из буфета Совета Федерации

Вопрос качества питания нужно «поставить жёстко» и наметить административные мероприятия.

На заседании комитета Совета Федерации по регламенту сенаторы обеспокоились вопросом совершенствования качества питания и буфетного обслуживания. Первый зампредседателя комитета Светлана Горячева пожаловалась на «низкое качество пищи».

По её словам, предлагаемые в меню котлеты можно «в любой забегаловке купить за копейки, а сенаторам они обходятся сверхдорого». Горячева отметила, что этим вопросом озабочены многие члены Совфеда.

Поддержал постановку вопроса коллега Светланы Горячевой Владимир Полетаев. Он отметил, что за последнее время в комбинате питания, который снабжает ведомство, сменилось пять руководителей. По его словам, вопрос нужно «поставить жестко» и уже намечен «ряд административных мероприятий».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 0
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