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Погода в Туле 27 сентября: резкое похолодание, умеренный ветер

Погода в Туле 27 сентября: резкое похолодание, умеренный ветер

Синоптики обещают переменную облачность. Атмосферное давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду. Туляков ждёт довольно резкое похолодание – ночью до +7 градусов, местами мороз до -2, а днём – максимум +14.

Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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