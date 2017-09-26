Погода в Туле 27 сентября: резкое похолодание, умеренный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду. Туляков ждёт довольно резкое похолодание – ночью до +7 градусов, местами мороз до -2, а днём – максимум +14.

Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.