Жителей Тульской области предупредили о высокой пожароопасности

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:
- Не выжигайте траву и стерню на полях.
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
- Не бросайте горящие спички и окурки.
- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану (телефон 01 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.