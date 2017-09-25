Жителей Тульской области предупредили о высокой пожароопасности

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды. В нашем регионе — высокая пожароопасность. Это связано с тем, что на территории области установилась сухая погода и есть вероятность возникновения пожаров.

памятка мчс

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:

Не выжигайте траву и стерню на полях. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (телефон 01 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.