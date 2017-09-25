В Туле провели конкурс водительского мастерства среди полицейских

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В УМВД России по Тульской области прошел областной этап конкурса водительского мастерства среди полицейских. Более 60 сотрудников органов внутренних дел из различных служб и подразделений полиции региона выявляли лучших в трех номинациях: «Профессионал», «Автолюбитель» и «Автоледи».

Все участники демонстрировали навыки фигурного вождения легковой машины и знания правил дорожного движения.

От профессионалов — сотрудников ГИБДД — требовалось знание и владение жестами регулировщика. Жюри обращало внимание на экипировку, соблюдение мер безопасности при выходе на перекресток, четкость жестов. Автолюбители-мужчины меняли на скорость колесо, а дамы оказывали первую медицинскую помощь.

Такие соревнования проводятся пятый год подряд и стали традицией, ведь в органах внутренних дел региона более пяти с половиной тысяч сотрудников имеют водительские удостоверения.

Начальник УМВД Сергей Галкин отметил, что полицейские за рулем должны быть примером в мастерстве вождения и в соблюдении правил дорожного движения.

В категории «Профессионал» первым стал инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД России «Плавский» Михаил Редькин, второе место занял инспектор ДПС отдела МВД России по г. Донской Николай Гудков, а замкнул тройку лучших инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД России «Кимовский» Сергей Рыков.

В категории «Автолюбители» победил полицейский отдела МВД России по Щёкинскому району Станислав Кузьмичёв, вторым стал сотрудник отдела МВД России по Ясногорскому району Анатолий Козлов, третьим — представитель отдела МВД России по г. Новомосковску Рустам Ахмедов.

В категории «Автоледи» победила Оксана Кокарева из отдела МВД России по Киреевскому району, на второй ступени пьедестала почета — инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД Анастасия Гудкова, третьей стала Екатерина Милованова из отдела МВД России по Щёкинскому району.