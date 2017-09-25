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В Туле пройдут соревнования по дзюдо, посвящённые памяти юных героев

В Туле пройдут соревнования по дзюдо, посвящённые памяти юных героев

Мероприятие организовано по инициативе Следственного комитета России.

30 сентября и 1 октября в спортивном комплексе «Новое поколение» пройдут седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы Председателя Следственного комитета РФ. Турнир посвящён памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях примут участие ребята из более чем десяти регионов страны. Торжественное открытие соревнований состоится 30 сентября в 15.00. Поединки начнутся в тот же день и продолжатся 1 октября с 10.00.

Состязания посвящены памяти двух юных героев – школьников Евгения Табакова из Подмосковья и Даниила Садыкова Татарстана. Евгений защищал сестру от насильника и погиб, получив семь ножевых ранений, а Даниил вытащил из фонтана тонущего мальчика, но получил при этом смертельный удар током.

По ходатайству руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина оба мальчика были посмертно награждены Орденом Мужества.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:35 +2
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