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Николай Валуев приедет в Тулу на фестиваль охоты
Фото: golden-news.com

Николай Валуев приедет в Тулу на фестиваль охоты

Мероприятие пройдёт 30 сентября в парк-отеле «Цитадель».

В субботу, 30 сентября, на территории парк-отеля «Цитадель» состоится «Тульский фестиваль охоты», специальным гостем которого станет заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.

Туляки узнают все об истории охотничьего дела в России, познакомятся с достижениями охотничьего собаководства, посетят специализированную выставку охотничьих трофеев и выставку миниатюрных действующих моделей оружия.

Для туляков будут работать интерактивные площадки – стендовая стрельба, джиппинг, конные прогулки, трехъярусный веревочный парк, скалодром, троллей и многое другое, а также бесплатные развлекательные зоны: лассо, кнут, охота, Laser Tag, стрельба из пневматического оружия, метание ножей и топоров, тир.

В концертной части фестиваля выступят знаменитые артисты тульской эстрады: «Армия дождя», «Славяне», «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков. Начнётся фестиваль в 11.00.

Подробная афиша здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:28 0
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