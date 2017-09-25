Ранее судимый туляк зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов

После убийства мужчина позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

25 сентября в одном из домов Веневского района было обнаружено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и шеи.

По данному факту следственным отделом по Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

По подозрению в совершении преступления задержан 61-летний знакомый погибшего.

Оба мужчины в прошлом неоднократно судимые, подозреваемый в том числе за особо тяжкие преступления.

По версии следствия, в тот день они вместе выпили и между ними вспыхнул конфликт. Мужчины заспорили, кто из них был авторитетнее в местах лишения свободы.

В ходе конфликта злоумышленник нанес своему знакомому несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После этого подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

В настоящее время 61-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.