Ранее судимый туляк зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов
После убийства мужчина позвонил в полицию и сообщил о преступлении.
25 сентября в одном из домов Веневского района было обнаружено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и шеи.
По данному факту следственным отделом по Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.
По подозрению в совершении преступления задержан 61-летний знакомый погибшего.
Оба мужчины в прошлом неоднократно судимые, подозреваемый в том числе за особо тяжкие преступления.
По версии следствия, в тот день они вместе выпили и между ними вспыхнул конфликт. Мужчины заспорили, кто из них был авторитетнее в местах лишения свободы.
В ходе конфликта злоумышленник нанес своему знакомому несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
После этого подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.
В настоящее время 61-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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