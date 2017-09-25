На улице Марата водитель объехал пробку по встречным трамвайным путям

Кадр из видео

Туляк Сергей Борисов прислал в редакцию Myslo видео, на котором водитель автомобиля Nissan обгоняет образовавшуюся на улице Марата пробку по встречным трамвайным путям.

Проехав несколько десятков метров, машина останавливается, чтобы вернуться в свою полосу, и почти полностью перекрывает дорогу встречному потоку. По словам очевидца, нарушения ПДД здесь не редкость – после ремонта дороги на этом участке многие водители пренебрегают правилами.

Согласно пункту 9.6 Правил дорожного движения, автомобилисты могут двигаться только по попутным трамвайным путям, при условии, если другие полосы движения заняты. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа 5000 рублей.