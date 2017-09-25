В Тульской области разрабатывается региональная программа по переселению из аварийного жилья

Программа будет рассчитана на 2018-2019 года. Сейчас составлением ее занимается правительство региона.

Строительные недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья должны быть устранены до конца года. Минстрой России взял на особый контроль выполнение этой работы.

Отчёт по каждому дому регионы должны предоставлять в ведомство каждые 10 дней. Об этом сегодня сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам расселения аварийного жилья.

Программа расселения аварийного жилья в целом по стране по оперативным данным на 1 сентября, реализована на 95%. В отношении регионов, в которых расселение ещё не завершено, начиная с октября вводится усиленный подекадный контроль завершения строительства домов для расселения граждан. Одновременно ужесточается контроль устранения выявленных недостатков строительства.

«Стране осталось расселить ещё порядка 34 тысяч человек, наибольший объём отставания выявлен в 17 регионах, в том числе, в Иркутской и Тверской областях, Республиках Тыва и Карелия. В отношении всех отстающих регионов мы вводим дополнительные механизмы контроля, а те субъекты, которые, несмотря ни на что, срывают выполнение программы, понесут финансовую ответственность», – прокомментировал главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Как сообщает « Дом.Лента », планировалось, что программа по переселению будет выполнена к началу осени. Риски не закончить переселение жителей имелись в Амурской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском крае.