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В Тульской области разрабатывается региональная программа по переселению из аварийного жилья

В Тульской области разрабатывается региональная программа по переселению из аварийного жилья

Программа будет рассчитана на 2018-2019 года. Сейчас составлением ее занимается правительство региона.

Строительные недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья должны быть устранены до конца года. Минстрой России взял на особый контроль выполнение этой работы.
 
Отчёт по каждому дому регионы должны предоставлять в ведомство каждые 10 дней. Об этом сегодня сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам расселения аварийного жилья.
 
Программа расселения аварийного жилья в целом по стране по оперативным данным на 1 сентября, реализована на 95%. В отношении регионов, в которых расселение ещё не завершено, начиная с октября вводится усиленный подекадный контроль завершения строительства домов для расселения граждан. Одновременно ужесточается контроль устранения выявленных недостатков строительства.
 
«Стране осталось расселить ещё порядка 34 тысяч человек, наибольший объём отставания выявлен в 17 регионах, в том числе, в Иркутской и Тверской областях, Республиках Тыва и Карелия. В отношении всех отстающих регионов мы вводим дополнительные механизмы контроля, а те субъекты, которые, несмотря ни на что, срывают выполнение программы, понесут финансовую ответственность», – прокомментировал главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.
 
Как сообщает «Дом.Лента», планировалось, что программа по переселению будет выполнена к началу осени. Риски не закончить переселение жителей имелись в Амурской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском крае.
 
21 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с общественностью Новомосковска отметил, что вопрос о продлении программы по переселению из аварийного относится к компетенции федерального уровня. При этом вне зависимости от решения федерального центра, в Тульской области работа по переселению людей из аварийного жилья будет продолжаться и дальше.
 
– У нас в плачевном состоянии находится жилье в Киреевском, Богородицком, Суворовском районах, в городе Туле. Чтобы исправить ситуацию в этих муниципалитетах, мы готовим программу на 2018-2019 годы. А Новомосковску в данный момент необходимо найти земельные участки для строительства новых домов. Составить списки людей, нуждающихся в переселении, и найти добросовестных подрядчиков, которые будут возводить для них новые дома, – сказал Алексей Дюмин.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:59 0
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