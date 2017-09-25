Где в Туле не будет электроэнергии 26 сентября

На период с 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

ул. Кутузова, 29, 29-а, 33-а, 31, 31-а, 30, 35-а,

п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40,

ул. Чекалина, 4-18 (чётн.),

ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),

1-й пр-д, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

2-й пр-д, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),

3-й пр-д, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29,

4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),

п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.),

1-й пр-д, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.),

2-й пр-д, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),

3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,

4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.),

5-й пр-д, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33,

ул. 9 Мая, 27 к. 1, к. 2, 37 к. 1, 19, 21, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 29 к. 1, к. 2, 33 к. 1, 37 к. 1,

ул. Макаренко, 18, 14, 3, 16,

ул. Седова, 11, 13, 9, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 21,

п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),

п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.)17-59 (нечётн.),

1-й и 4-й Горельские пр-ды,

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6,7,

п. Бытовки: 1-6-й Бытовские пр-ды,

7-й Бытовский пр-д, 1-55 (нечётн),

ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.),

ул. Яблочкова, 67-129,

ул. Лобачевского, 1-а,

ул. Шевченко, 5-30,

ул. Пионерская, 1-5,

п. Л. Толстого, Чапаевский, пр-д, 2-14,

Толстовский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-19 (нечётн),

ул. Овражная, 3, 4, 5.