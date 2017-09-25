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Туляки выйдут на Всероссийский субботник

Туляки выйдут на Всероссийский субботник

Очередная «генеральная уборка» состоится 30 сентября.

В субботу, 30 сентября, Тульская область присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», который в этом году пройдёт уже в пятый раз. Главная цель субботника – вовлечение граждан в дело защиты природы  и экологического волонтерства.

В ходе рабочей встречи с региональным министром внутренней политики и развития местного самоуправления Антоном Агеевым и министром природных ресурсов и экологии Тульской области Юрием Панфиловым губернатор Алексей Дюмин поручил проработать необходимые организационные вопросы, чтобы принять участие в субботнике смогли все желающие.

Планируется, что на субботник выйдут не менее 2 000 человек. Уборка территорий будет проходить в тульских парках, скверах, во дворах, лесах и на особо охраняемых природных территориях.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:27 0
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