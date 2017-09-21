В Богородицке скончался новорождённый
Следователи проводят проверку по данному факту.
В соцсетях появилась информация о смерти новорождённого. По мнению матери погибшего малыша, ей несвоевременно сделали кесарево сечение, в результате чего ребенок скончался.
– Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области сообщает, что по данному факту Богородицким межрайонным следственным отделом уже организована и проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки следователи установят причину смерти ребенка, правильность оказания медицинской помощи женщине во время родов, а также наличие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью новорожденного.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ход проверки взял на личный контроль руководитель следственного управления Александр Юрьевич Стариков.