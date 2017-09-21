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В Богородицке скончался новорождённый

В Богородицке скончался новорождённый

Следователи проводят проверку по данному факту.

В соцсетях появилась информация о смерти новорождённого. По мнению матери погибшего малыша, ей несвоевременно сделали кесарево сечение, в результате чего ребенок скончался.

– Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области сообщает, что по данному факту Богородицким межрайонным следственным отделом уже организована и проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки следователи установят причину смерти ребенка, правильность оказания медицинской помощи женщине во время родов, а также наличие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью новорожденного.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проверки взял на личный контроль руководитель следственного управления Александр Юрьевич Стариков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:34 0
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