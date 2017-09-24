Как ремонтируют дворы и стадионы: В Туле чиновники провели объезд города

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Выездное мероприятие было посвящено проверке выполнения работ по благоустройству в Ленинском районе.

В поселке Плеханово ведется благоустройство по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программа реализуется в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

Участниками объезда были проинспектированы работы по комплексному благоустройству двора домов 23,24 по ул. Заводской. Здесь обустроена парковка, парковочные карманы, заасфальтирована территория детской площадки, где будет уложено резиновое покрытие, установлено игровое оборудование, малые архитектурные формы.

Во дворе дома 5 по улице Заводской продолжаются работы по асфальтированию. На улице Пионерской во дворе домов 11, 12, 13 также были осмотрены проводимые работы.

Участники объезда проинспектировали объекты благоустройства в поселке Ленинский. Так, на ул. Гагарина, 10−12 продолжается комплексное благоустройство дворовой территории по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Напомним, в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» ведутся работы на 163 дворовых территориях и 17 скверах. Срок исполнения контракта — 31 октября 2017 года, имеется график производства работ по каждому объекту. На всех объектах ведутся журналы производства работ, осуществляется систематический контроль за качеством производства работ.

В рамках выездного совещания была обследована детская площадка в Советском переулке поселка Ленинский. Напомним, что в ходе проведения субботника на стадионе «Химик» в апреле этого года к губернатору Тульской области Алексею Дюмину обратились местные жители с просьбой благоустроить дворовую территорию, которой пользуются жители десяти домов по ул. Советской, Гагарина, Борисова и переулку Советскому.

В мае этого года во дворе была установлена детская игровая и спортивная площадки на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива». Затем на средства, выделенные из бюджета города, на площадке было уложено резиновое покрытие. Участники объезда обсудили вопросы дальнейшего комплексного благоустройства дворовой территории.

Также в рамках объезда был осмотрен ход работ, выполняемых на стадионе «Химик». Здесь выполнено асфальтирование пешеходных дорожек, спортивной площадки.

На спортивной площадке будет уложено резиновое покрытие, установлены ворота для мини-футбола, баскетбольные щиты, волейбольные стойки и т. п.

В рамках объезда были осмотрены работы на улицах Механизаторов и Микрорайон, осуществляемые по программе «Народный бюджет», по ремонту дороги и асфальтированию.

В мероприятии приняли участие начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева, директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев, заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству по Зареченскому территориальному округу Иван Христолюбов, сотрудники профильных управлений администрации города, сотрудники и руководители отделов по работе с территориями «Плеханово», «Ленинский», представители подрядных организаций.