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Тулякам раскроют новые «Тайны тульских улиц»

Тулякам раскроют новые «Тайны тульских улиц»

Вышла в свет новая книга об истории Тулы.

Поклонников цикла «Тайны тульских улиц» ждет сюрприз. Только что вышло из печати продолжение полюбившегося читателям проекта.

Первая книга «Новых тайн тульских улиц» имеет подзаголовок «Эпоха Юнака».

Ее автор — Сергей Гусев, журналист «Слободы» и Myslo, автор материалов в наших исторических рубриках и спортивный обозреватель.


Открытие нового перехода в Туле на ул. Станиславского.

 

В новой книге вы узнаете об истории полка Нормандия — Неман, который в 1944 году проходил переподготовку в нашем городе и о том времени, когда в Туле был свой аэропорт, с которым связаны даже шпионские скандалы международного масштаба.


Так встречали олимпийский огонь в 1980 году.

 

Тула — уникальный город еще и тем, что большинство памятников здесь блуждали с места на место, прежде чем остановились там, где мы их сейчас видим. 

Как утверждались на наших улицах Пушкин, Петр Великий, Александр Освободитель, доктор Белоусов, Карл Маркс и, само собой, Ленин Владимир Ильич, можно будет узнать, прочитав продолжение серии. Рассказы о том, каким был тульский спорт сто лет назад, интересны не только ценителям спорта.


Истребитель Як-3 полка Нормандия - Неман.

 

А любителей футбола ждут настоящие исторические сюрпризы. Ну и, конечно, самые значимые и интересные события эпохи, когда городом и областью без малого четверть века руководил первый секретарь тульского обкома КПСС Иван Юнак.


Иван Юнак руководил областью без малого четверть века.

сегодня, в 19:26 +15
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