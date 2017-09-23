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В Ефремове при пожаре сгорела терраса и кровля жилого дома
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ефремове при пожаре сгорела терраса и кровля жилого дома

С огнем боролись шесть сотрудников МЧС.

Пожар в жилом доме в деревне Сергиевка Ефремовского района произошел 23 сентября около 03.25. На место происшествия были направлены два пожарных расчета. 

В 3.35 пожарные приступили к работе. Спустя семь минут огонь удалось ликвидировать. 

В результате происшествия полностью сгорела терраса, над домом и гаражом обрушилась кровля по всей площади. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий ЧП от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:58 0
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Место
Тульская областьЕфремовский районСергиевка
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ГУ МЧС России по Тульской области

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