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15-летний воспитанник школы-интерната украл велосипед в Узловой

15-летний воспитанник школы-интерната украл велосипед в Узловой

Чтобы совершить задуманное, он проломил крышу в сарае рядом с одним из домов.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась 35-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что злоумышленниками была проломлена крыша в принадлежащем ей сарае, расположенном около дома по улице Пушкина, и был похищен велосипед «Форвард». Ущерб составил 8 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 15-летний учащийся Новомосковской школы-интерната.

Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где от него получены признательные показания. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

сегодня, в 21:37 0
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