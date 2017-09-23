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В Туле прошла ярмарка школьных компаний
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошла ярмарка школьных компаний

Дети из творческих объединений региона предлагали тулякам игрушки, изделия ручной работы из бумаги, дерева, бисера, глины и пластика.

23 сентября в торговом центре «РИО» прошла традиционная ежегодная ярмарка школьных компаний.



12 школьных творческих объединений региона предлагали тулякам игрушки, изделия ручной работы из бумаги, дерева, бисера, глины и пластика.
Школьники не только демонстрировали товар, но и реализовывали его.

Кроме того, участники соревновались в номинациях: «Социальное предпринимательство», «Креативность проекта», «Прорыв года» и «Инновационный потенциал».

Одним из судей выступила заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

- Отрадно, что наша молодежь стремится делать что-то своими руками и проявляет интерес к предпринимательству. Ведь все это достаточно сложно. Они же высчитывают, сколько средств они потратили на материал, за сколько нужно продать товар, чтобы получить прибыль на дальнейшее развитие своего дела. К тому же ребята делают такую продукцию, которая может конкурировать с тем товаром, что продается в магазинах, — сказала Юлия Вепринцева.

Кстати, часть представленной на ярмарке продукции уже выставляется в магазинах, в том числе на территории Тульского кремля.



Как отмечают организаторы, цели ярмарки школьных компаний — развивать предпринимательское образование молодежи, помогать ребятам получить практические навыки работы с потребителями, а также привлечение внимания предпринимателей региона.

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