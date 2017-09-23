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Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Специалисты готовы рассказать, где можно сделать прививку против гриппа, как штаммы ходят в состав вакцины, и что нужно делать, если вы заболели.

Со 2 по 16 октября 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» готовы ответить на вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, правила ношения масок, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ и т. д.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−30−77, 37−07−06, 37−33−25, 22−37−56;
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;
  • в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Также, получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

сегодня, в 20:00 +1
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Роспотребнадзорпрофилактика гриппа и орви

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