Чем болеет Ленинская районная больница?

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

Учреждение здравоохранения рискует оказаться в числе должников по заработной плате – из-за неграмотного менеджмента у больницы не осталось средств.

Главный врач Ленинской районной больницы Георгий Щербак подал заявление об увольнении по собственному желанию. Просьба была удовлетворена минздравом области, однако коллектив больницы обратился с просьбой оставить Щербака в должности. Чтобы снизить градус напряженности, на открытый разговор с медперсоналом приехали глава минздрава Андрей Третьяков и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Борис Федорченко.

На должность главного врача Щербак был назначен немногим меньше года назад. Новый руководитель за дело взялся активно и отдельные проблемы, копившиеся годами, смог разрешить. Коллектив сплотил, а главное, жалоб от местных жителей на работу медперсонала стало поступать в разы меньше. Затем Георгий Олегович решился на следующий шаг – повысил заработную плату всему коллективу. Вопрос по Высоцкому: «Где деньги, Зин?» почему-то у руководителя не возник.

– Средства, которые поступают в фонд ОМС, рассчитываются по формуле: число жителей, умноженное на норматив, который составляет порядка 9 тысяч рублей. Население Тульской области – около полутора миллионов человек. Вот и умножайте. Дальше средства распределяются по больницам, с учетом запланированных приемов, госпитализаций, иных услуг – это все то, что называется госзаданием, которое рассчитано исходя из численности обслуживаемого населения, – поясняет принцип распределения денег Федорченко.

Дьявол, как известно, кроется в деталях: получив средства из фонда, лечебное учреждение тем самым обязуется выполнить госзадание. Но Георгий Олегович посчитал этот пункт малосущественным. И в этом, по мнению экспертов, была его главная ошибка. Ведь, как любят повторять в фонде ОМС, «финансирование следует за больным: пришел пациент – «пришли» и деньги».

– В результате на сегодня больница должна была заработать порядка 101 миллиона рублей, а заработала лишь 94 миллиона, – берет слово заместитель руководителя ТФОМС Юрий Тулянкин.

– В разговоре со мной начальник планового отдела говорила, что несколько раз доводила информацию об этом до руководителя, но он ее не воспринимал всерьез, – вступает директор департамента финансирования регионального минздрава Евгения Ивонина.

Как следствие – весь фонд заработной платы, предназначавшийся на год, был исчерпан уже в третьем квартале.

Дважды на одни и те же грабли

В ходе разбирательств вскрылись и другие, что называется, отягчающие обстоятельства. В стране с 1 октября заработная плата медработников будет проиндексирована. Чтобы выполнить обязательства перед медиками региона, губернатор Алексей Дюмин поручил дополнительно выделить 155 миллионов рублей из бюджета области, которых не хватало ТФОМС. Деньги медучреждения области получили.

– 2,9 миллиона рублей, которые были выделены вам на повышение заработной платы в 4 квартале, должны были использованы именно в этот срок. Но ваш руководитель потратил и их. Еще в 3-ем квартале. О чем в министерстве узнали уже постфактум, – обращается к коллективу РБ глава минздрава Андрей Третьяков.

Суммировав все, а в больнице на данный момент еще накопилась и «кредиторка» – более 1 миллиона рублей, долг лечебного учреждения превышает 17 миллионов рублей.

Неожиданное продолжение

Где брать деньги на зарплату персоналу Ленинской больницы – теперь это головная боль регионального минздрава и ТФОМС. О чем министр и сообщил медикам, пообещав «управление учреждением в ручном режиме», чтобы выправить ситуацию. При этом Андрей Третьяков акцентирует внимание коллектива, что в исправлении ситуации первую скрипку будут играть врачи:

– Каждый врач знает, что лично он, выполняя госзадание, зарабатывает деньги на всю больницу. А вы его не выполняли 9 месяцев. То есть сейчас нагрузка на врачей существенно возрастет. Притом, замечу, что у вас в больнице работает 52 врача, а весь остальной персонал – это 357 человек.

Однако коллектив настаивает на сохранении в должности Георгия Щербака.

– Но как можно оставить менеджера, который довел до такой ситуации учреждение? Вы понимаете, что без нашего вмешательства вы вообще бы остались под Новый год без денег? – задает вопросы коллективу заместитель министра здравоохранения Татьяна Семина. – Ваш руководитель не выполнил свои должностные инструкции, функциональные обязанности. И, мало того, он скрыл этот факт от минздрава и фонда ОМС.

– Ну так вы ему помогите исправиться! – многоголосьем отзывается зал.

Помилуйте, так помощь предлагалась, и не раз!

– ТФОМС трижды приглашал главврача, чтобы обсудить ситуацию. Почему-то он ни разу в фонд не пришел. Неоднократно были обращения и от департамента финансирования минздрава. Щербаку регулярно указывали на то, что он в тупик приведет больницу. Вы заступаетесь за него, а теперь давайте представим, что в ноябре вы бы также всем коллективом собрались здесь и требовали уже свою зарплату, которую платить не с чего, – парирует министр.

Сам проштрафившийся руководитель свою вину понимает: встал перед коллегами, признал собственные просчеты, призвал не нагнетать обстановку. Однако коллектив продолжает бурлить. И все же решение принято. Георгий Щербак покидает место руководителя Ленинской РБ. Региональный минздрав и территориальный фонд ОМС фактически вводят в лечебном учреждении внешнее управление. А чтобы поддерживать диалог с коллективом больницы, подобные встречи будут проходить в еженедельном режиме.



Автор: Арсений Абушов, «ТИ».