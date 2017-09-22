Тульские судебные приставы взыскали с ЗАО «Этон-Энергетик» 6 млн рублей

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Судебные приставы помогают работникам ЗАО «Этон-Энергетик» вернуть задолженность по заработной плате. Завод задолжал своим сотрудникам 17 млн рублей. Напомним, что по факту невыплаты зарплаты следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, судебные приставы взыскали денежные средства с банковского счета, принадлежащего ЗАО «Этон-Энергетик».

На сегодняшний день судебными приставами взыскано 6 млн рублей.

Окончено 159 исполнительных производств. Денежные средства распределены в пользу работников предприятия и перечислены на расчетные счета.