Из-за строительного мусора на остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это в первую очередь угрожает безопасности пассажиров, не говоря уже об эстетическом виде остановочного пункта.

В Туле на месте снесенных накануне торговых палаток на остановке «Ул. Мосина» второй день гора мусора, оставшегося после демонтажа.

В ходе сноса строений судебные приставы сообщали, что мусор будет вывезен в тот же день к вечеру после окончания работ. Однако уже второй рабочий день на исходе, а машины и рабочих на месте нет.

Туляки же, ожидающие общественный транспорт, вынуждены толпиться на проезжей части или же вовсе стоять на трамвайных путях, что как минимум небезопасно.