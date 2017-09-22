новости
новости
Регистрация
Из-за строительного мусора на остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за строительного мусора на остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях

Это в первую очередь угрожает безопасности пассажиров, не говоря уже об эстетическом виде остановочного пункта.

В Туле на месте снесенных накануне торговых палаток на остановке «Ул. Мосина» второй день гора мусора, оставшегося после демонтажа.

В ходе сноса строений судебные приставы сообщали, что мусор будет вывезен в тот же день к вечеру после окончания работ. Однако уже второй рабочий день на исходе, а машины и рабочих на месте нет.

Туляки же, ожидающие общественный транспорт, вынуждены толпиться на проезжей части или же вовсе стоять на трамвайных путях, что как минимум небезопасно. 

Галерея
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 1
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 2
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 3
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 4
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 5
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 6
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 7
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 8
На остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях, Фото: 9
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:16 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьОстановка Мосина
Прочее
снос незаконных построексудебные приставы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы взыскали с УК «Фасад будущего» 1,3 млн рублей зарплатных долгов
Тульские приставы взыскали с УК «Фасад будущего» 1,3 млн рублей зарплатных долгов
Чем болеет Ленинская районная больница?
Чем болеет Ленинская районная больница?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.