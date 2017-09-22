Фото Дмитрия Дзюбина.
Из-за строительного мусора на остановке Мосина туляки ждут транспорт на трамвайных путях
Это в первую очередь угрожает безопасности пассажиров, не говоря уже об эстетическом виде остановочного пункта.
В Туле на месте снесенных накануне торговых палаток на остановке «Ул. Мосина» второй день гора мусора, оставшегося после демонтажа.
В ходе сноса строений судебные приставы сообщали, что мусор будет вывезен в тот же день к вечеру после окончания работ. Однако уже второй рабочий день на исходе, а машины и рабочих на месте нет.
Туляки же, ожидающие общественный транспорт, вынуждены толпиться на проезжей части или же вовсе стоять на трамвайных путях, что как минимум небезопасно.
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