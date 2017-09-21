В Туле пройдет «гаражная распродажа» детских вещей

23-24 сентября в торговом центре «Likerka Loft» она состоится уже в 16-й раз.

Дважды в год в Туле проходит сезонная «гаражная распродажа» детских вещей. Здесь можно приобрести детскую одежду и обувь б/у, а иногда и практически новые, за 30-40% их изначальной стоимости. А еще можно передать вещи на благотворительность.

В течение месяца волонтеры проекта от «МамКомпании» вели прием вещей от тульских родителей в шести пунктах. Сейчас прием вещей для продажи окончен. В ближайшие дни 5 300 чистых, целых вещей мамы-волонтеры аккуратно рассортируют по полу и возрастам.

место и время

23-24 сентября в торговом центре Likerka Loft пройдет тульская гаражная распродажа.

График работы Garage Sale:

суббота 23 сентября с 10.00 до 16.00 и

воскресенье 24 сентября с 10.00 до 13.00.

– Сложно сказать, когда лучше приходить на тульский Garage Sale. Утром субботы всегда самый большой выбор вещей, но при этом большой наплыв „знающих“ покупателей. Если вы не гонитесь за брендами, и вам нужны просто добротные вещи — имеет смысл прийти в воскресенье. Во второй день, как принято на классической гаражной распродаже, вся одежда, обувь и книги продается с 30-50% дисконтом», — советует Юлия Супранович, организатор ярмарки, со-основатель «МамКомпании».

Что можно купить на ярмарке

детскую одежду от 56 до 152 размера,

детскую обувь,

детские книги,

одежду для беременных и кормящих мам,

слинги.

Обычно за два дня ярмарки вторую жизнь получает примерно половина вещей. Часть денег от проданных вещей возвращается их бывшим владельцам, а часть средств идет на благотворительность.

В этом раз все пожертвования и часть от выручки организаторы передадут родителям четырехлетней Лидочки Ларшиной.

Подробности в официальной группе ВКонтакте.