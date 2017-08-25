Юной тулячке Лидочке Ларшиной нужна помощь

Малышке почти четыре года, но ее развитие соответствует 2-летнему ребенку. Девочке необходимы деньги на длительную реабилитацию.

Лида Ларшина — красивая и очень обаятельная девочка. Но у малышки серьезные проблемы со здоровьем. Лида родилась и развивалась абсолютно нормально. В 1,5 года на фоне аллергического отека гортани после перенесенной прививки случилось кислородное голодание мозга.

Девочка постепенно утратила навыки, забыла слова и очень сильно откатилась назад по развитию. В 2 годика она не выходила из коляски, не смотрела в глаза и не реагировала на окружающий мир.

Родители сразу же начали заниматься дочкой: АВА-терапия, дефектологи, логопеды, препараты. Периоды улучшений сменялись откатами, но семья продолжала борьбу. В итоге сейчас, в четыре года, ее развитие находится на уровне 2-летнего ребенка. Она плохо понимает обращенную к ней речь, есть моторная неловкость и атаксия, несколько специалистов отмечают «черты ДЦП».

Основные диагнозы: органическое поражение мозга, задержка психо-речевого развития с аутичными чертами, ДЦП.

Родители девочки прилагают все усилия, чтобы их дочь снова стала здоровой. Лидия постоянно занимается у специалистов в Туле и Москве.

У девочки есть шанс на полное выздоровление и огромная воля к победе над диагнозами. За последние три недели реабилитации девочка достигла многого: начала осваивать альтернативную систему коммуникации (карточки-пекс), научилась различать и называть картинки. У малышки окрепли ручки-ножки, появился твердый указательный жест.

Однако между ней и другими детками пока все еще целая пропасть. Самое главное, что Лидочка не говорит и с трудом понимает обращенную к ней речь. Ходит на цыпочках. У Лиды наблюдаются элементы ДЦП (легкий нижний парапарез), проблемы с саморегуляцией и самообслуживанием.

– Все, что наработано на текущий момент с помощью выездных интенсивов и занятий в Туле, — это база, рельсы, с которых нельзя сходить. Мы не имеем права останавливаться, у Лиды есть все шансы стать здоровым ребенком. Но нужно больше, выше, сильнее, и мы не в состоянии вытянуть лечение полностью своими силами, – говорят родители малышки.

Семья Лиды Ларшиной организовала сбор на дальнейшую реабилитацию.

На что необходимы деньги:

- ABA-терапия в центре «ABC», (Москва), ежедневно, 6 месяцев.

- Интенсивные комплексные курсы реабилитации в «Логомед Прогноз», (Москва)

- 2 курса лечения в клинике «Прогноз», (Санкт-Петербург)

В сбор включены преимущественно проверенные методы, которые семья уже опробовала и которые дают результат. Лечение длительное (рассчитано до мая), поэтому сумма немаленькая.

Сумма к сбору: 1 190 150 руб.

На данный момент собрано: 349 064 руб.

Остаток: 841 086 руб.

Сбор средств родители проводят с 20 августа. Все отчеты о поступлениях и тратах есть в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.

Не упустить время на восстановление сейчас особенно важно – в таком возрасте важен каждый месяц.

– Это наша вера и надежда на восстановление дочки. Время работает против нас. Спасибо всем, кто с нами, кто помогает в нашей борьбе, — говорят родители девочки.

Реквизиты для помощи Лиде Ларшиной:

Карта Сбербанк 4276 6600 1902 5758 (Анна Юрьевна Ларшина, мама Лиды)



Карта привязана к мобильному номеру Билайн +7-920-767-00-07



Номер счета карты

40817810966000696461



Банк получателя: Сбербанк России



БИК: 047003608

Корр. счет: 30101810300000000608



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