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В Тульской области водитель устроил смертельное ДТП: погибли четверо
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области водитель устроил смертельное ДТП: погибли четверо

Мужчина, управляя «Киа», при обгоне совершил лобовое столкновение с «Рено».

20 сентября в 17.12 на 58-м километре автодороги «Тула – Белёв» (Дубенский район) 46-летний водитель «Киа Сид» при обгоне совершил лобовое столкновение с автомобилем «Рено Симбол».

В страшном ДТП погибли четыре человека: 34-летний водитель «Рено», водитель «Киа» и две его пассажирки — 72-летняя и 73-летняя женщины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 0
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