С тульскими микрофонами выступают Стинг, Radiohead и Меладзе

Об этом известно давно. А сейчас легендарные микрофоны тульского производства «Октава» находят новых звездных поклонников.

С 14 по 17 сентября тульский завод «Октава» принял участие в международной выставке NAMM — событии номер один в музыкальной индустрии России и странах СНГ. Ежегодно NAMM в Москве собирает почти 150 компаний из Австрии, Италии, Китая, США и России, которые представляют профессионалам и любителям свои новейшие музыкальные технологии и инструменты. Участники выставки протестировали флагманские продукты «Октавы», а также дали отзывы о качестве звучания легендарных микрофонов.

Последнее десятилетие российский рынок музыкального оборудования испытывал дефицит ассортиментного ряда микрофонов тульского производства. Но участие завода в выставке NAMM-2017 показало: в профессиональной среде сохраняется неизменный интерес к микрофонам «Октавы».

Тульский завод — единственный отечественный производитель микрофонов, которые использовали для записи и выступлений культовые зарубежные и российские исполнители: Radiohead, U2, Стинг, Мэрлин Мэнсон, Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе.

В составе экспозиции «Октавы» — вся линейка выпускаемых микрофонов: конденсаторные, ламповые, ленточные, динамические, электретные.

Среди проявивших интерес к тульским микрофонам звезд: саунд-продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Максим Бруштейн, вокалист и перкуссионист группы «Fruktbl» Фидель, а также немецкий видеоблогер Max Solo, который занимается продвижением на европейский, американский и японский рынки различного музыкального оборудования российского производства.

- У нас в студии три микрофона «Октава». Самый востребованный — ламповый МКЛ-5000. Его купили на пробу три года назад. Теперь во время записи в студии Евгений Тулинов почти всегда выбирает именно этот микрофон, — делится своим опытом Максим Бруштейн, саунд-продюсер арт-группы «Хор Турецкого», — Те модели, что я увидел на стенде «Октавы», вполне достойные аппараты — у них есть реальная возможность занять нишу недорогой микрофонной техники по качеству звучания сравнимой с продукцией переоцененных топ-брендов.

Представители завода обсудили с гостями выставки характеристики звучания тульских микрофонов, а также нюансы использования различных моделей для работы с вокалом, подзвучки музыкальных инструментов или записи фонограмм.

Новая модель микрофона заинтересовала кубинского вокалиста группы Fruktbl Фиделя:

- Я много слышал о микрофонах «Октава». Я рад, что мне удалось с ними познакомиться.

На следующей выставке NAMM «Октава» представит новые разработки.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса.

В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех.