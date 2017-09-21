Сотрудники тульской Росгвардии провели благотворительный концерт для детей

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Управления Росгвардии по Тульской области стартовал проект под названием «Дорогою добра». Сотрудники оркестра и ансамбля Росгвардии посетили с благотворительным концертом детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов Алексинской школы.

Артисты исполнили песни, посвящённые нашей стране. Ребята услышали «живые» мелодии флейты и саксофона. Также на территории школы была организована интерактивная выставка – каждый мог поближе познакомиться вооружением тульского СОБРа.

Директор школы Елена Боряева поблагодарила сотрудников Росгвардии за внимание и неравнодушие к детям. По её словам, такая поддержка способствует формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции и любви к Родине.