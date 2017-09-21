новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульской Росгвардии провели благотворительный концерт для детей
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники тульской Росгвардии провели благотворительный концерт для детей

Правоохранители навестили ребят с ограниченными возможностями из Алексина.

В Управления Росгвардии по Тульской области стартовал проект под названием «Дорогою добра». Сотрудники оркестра и ансамбля Росгвардии посетили с благотворительным концертом детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов Алексинской школы.

Артисты исполнили песни, посвящённые нашей стране. Ребята услышали «живые» мелодии флейты и саксофона. Также на территории школы была организована интерактивная выставка – каждый мог поближе познакомиться вооружением тульского СОБРа.

Директор школы Елена Боряева поблагодарила сотрудников Росгвардии за внимание и неравнодушие к детям. По её словам, такая поддержка способствует формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции и любви к Родине.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росгвардии по Тульской областиблаготворительный концертконцерт Дорогою добра
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 сентября
Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 сентября
Депутаты Госдумы предлагают наказывать шумных соседей рублём
Депутаты Госдумы предлагают наказывать шумных соседей рублём
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.