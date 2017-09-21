Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 сентября
Плановые работы пройдут в пятницу с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат от электроснабжения дома, расположенные по следующим адресам:
- ул. Станиславского, 12-а, 10-б, 12-б, 15, 10-а, 8-а,
- ул. Н. Руднева, 56-г, 60, 58, 56, 56-б, 56-в, 60-а, 56-а,
- 3-й Южный пр-д, 12,
- ул. Ак. Павлова, 1-в,
- Скуратово: Красноглазьевский пр-д, 15, 7, 8, 13, 10-а, 17, 14,
- Парковый пр-д, 15,
- Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
- 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
- ул. В. Краснослободская, 63,
- 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 16,
- ул. М. Жукова, 4. 6, 8, 10, 8-а,
- ул. Шухова, 2, 4, 4-а, б, 6, 6-а, б, ул. Каркакозова, 65, 66,
- пер. Кирпичный, 4-12,
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
- ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
- ул. Железнодорожная, 14-23,
- ул. Октябрьская, 132,
- ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн),
- ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.), 100, 109, 113.
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