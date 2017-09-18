Тульские оружейники получили государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 сентября в Колонном зале Дворянского собрания губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с Днем оружейника работников оборонно-промышленных предприятий региона. Алексей Дюмин отметил, что туляки стояли у истоков российского оружейного дела, они заложили надежный фундамент для развития оборонной промышленности. Сегодня на тульских оборонных предприятиях создают оружие, которое не имеет мировых аналогов.

«Такие названия, как «Смерч», «Ураган», «Метис», «Корнет», «Краснополь», «Каштан», «Панцирь-С», не требуют перевода. Они хорошо известны военным специалистам во всем мире. Мы гордимся своими достижениями», – сказал Алексей Дюмин.

Тульские оружейники были удостоены государственных и региональных наград.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

начальник отделения Центрального конструкторского бюро аппаратостроения Виктор Клапов,

токарь-карусельщик акционерной компании «Туламашзавод» Сергей Кондауров,

начальник литейно-термического цеха Тульского оружейного завода Юрий Серегин,

старший мастер акционерной компании «Туламашзавод» Галина Салькова,

заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро аппаратостроения Валерий Соколов,

главный конструктор Тульского оружейного завода Евгений Старухин,

начальник бюро акционерной компании «Туламашзавод» Лидия Тунегова,

начальник производства Тульского оружейного завода Василий Щербинин.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получила заместитель начальника цеха акционерного общества «Тулаточмаш» Галина Макеева.

Медали Министерства обороны России получили работники Научно-производственного объединения «Сплав»:

начальник научно-исследовательского отделения Олег Борисов,

инженер-конструктор Андрей Козырев. Почетного звания «Почетный машиностроитель» удостоены:

заместитель начальника отдела Центрального конструкторского бюро аппаратостроения Игорь Бербасов,

заместитель начальника цеха Научно-производственного объединения «Сплав» Эдуард Меляков.

Медалью «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники» посмертно награждены выдающийся конструктор Лев Захаров и бывший директор Тульского машиностроительного завода Вадим Усов.

Медалью «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники» награждены:

ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся конструктор вооружения Центрального конструкторского исследовательского бюро Ким Демидов,

председатель совета директоров «Тулаточмаша» Владимир Лискин,

главный конструктор направления – начальник научно-исследовательского отделения «Сплав» Вадим Аляжетдинов.

Серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области награжден заместитель генерального директора АО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Дмитрий Коноплев.

Также тульские оружейники получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, медали Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «За отличие» и региональные медали «Трудовая доблесть» III степени.