С начала года туляки оформили более 26 тысяч электронных полисов ОСАГО

Туляки оценили преимущества электронного ОСАГО: не нужно ехать в офис страховщика, да и дополнительных услуг никто не навязывает.

С начала текущего года в Тульской области автовладельцы оформили более 26 тысяч электронных полисов ОСАГО. Для сравнения: за весь 2016 год в нашем регионе было заключено лишь около одной тысячи таких договоров. Всего же по стране, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с января по сентябрь оформлено свыше 4 млн электронных полисов автогражданки.

О том, что такая услуга стала по-настоящему востребованной, говорит тот факт, что на ее популярности решили подзаработать интернет-мошенники. После начала массовой продажи электронных полисов ОСАГО Банк России зафиксировал появление ряда сайтов-клонов. Они имитировали официальные страницы страховых компаний в интернете: схожие названия, дизайн.

«Воспользовавшись услугами подобных сайтов, вы рискуете понести финансовые потери. Разумеется, полис, приобретенный у аферистов, не действителен», — предупреждает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использовать список на сайте РСА (www.autoins.ru) в разделе «Электронный полис ОСАГО».