В Туле прошел фестиваль «Национальные праздники»

Фото Даниила Прокофьева.

Гостей фестиваля познакомили с особенностями национальной культуры народов, проживающих в Тульской области. В мероприятии приняли участие представители армянской, туркменской, русской, молдавской, еврейской, немецкой, цыганской культур. На сцене центральной эстрады участники фестиваля показали фрагменты своих национальных праздников – ярких, колоритных и очень самобытных.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области – В Тульской области проживает около 120 национальностей. Эта важная тема была озвучена на встрече губернатора Тульской области Алексея Дюмина с представителями различных диаспор. За последний год эта работа стала в разы активнее благодаря самим представителям диаспор.

В регионе проходит целая череда праздников, настоящий марафон, который в этом году завершится большим фестивалем 2 ноября в Тульской областной филармонии. Эти проекты хороши еще и тем, что поддерживаются самими участниками. Мы видим, как тщательно люди готовятся, как этого ждут, в каких красивых костюмах приезжают… Зрителям они показывают песни, танцы и даже национальный театр. Это очень хорошее начинание, которое через культуру единит наши диаспоры, создает атмосферу дружбы и сотрудничества. Фестиваль «Страна в миниатюре» – прекрасный праздник. Инициатива, которую мы будем продолжать и развивать.

Программа в этот день и впрямь выдалась очень разнообразной, познавательной и интересной.

Так, фольклорные ансамбли «Вереница» и «Кудесы» Тульского областного колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского показали фрагмент народного праздника Троица.

Юлия Бортулева, заведующая отделением сольно-хоровое народное пение колледжа – Это песни, под которые водили хороводы, гадали, пускали венки по реке. Эти песни были записаны в экспедиции в 60-70-х годах ХХ века, но бытовали они и в XIX, и в XVIII веках, у них глубокие корни. Убеждена, что каждый человек должен знать свою историю, свою музыкальную культуру. Если у человека не будет опоры на своих предков, на свою семью, то и будущего у него не будет. Любая народная культура самобытна, интересна, обладает глубоким смыслом, в который наши предки вкладывали особое значение.



Армянский танцевальный коллектив «Аракс» Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России» представил зрителям фрагмент обряда «Армянская свадьба» и праздник Терендез.

Марине Саркисян, руководитель коллектива – Мы представляем армянскую диаспору в Туле. Коллектив у нас большой, около 50 человек от 4 до 25 лет. В Туле очень много армян, и мы делаем все для того, чтобы сохранить свою уникальность, чтобы держаться вместе, не потерять свои корни. У нас много семей создалось в коллективе. Мы комфортно чувствуем себя на тульской земле, у нас здесь много друзей не только армянской национальности. В выступлении мы рассказываем о наших традициях, например, традиции после свадьбы прыгать через огонь. Принято разжечь костер, обрученные прыгают через него (это символизирует единство перед вызовами, с которыми придется столкнуться), а все молодые люди танцуют вокруг. Этот танец называется кочари, его как символ победы танцевали после всех битв. Даже во время Великой Отечественной войны после побед под Сталинградом армяне танцевали кочари.



Свою творческую программу показала и туркменская национальная группа села Сорочинка Плавского района Тульской области.

Сона Джумагельдиева, руководитель группы – Наш коллектив «Бунеш», что в переводе значит «Солнечный», показал национальный туркменский праздник «День добрососедства». Праздник отмечается в третью субботу июня. В этот день двери в домах и квартирах открыты, соседи ходят друг к другу в гости с угощениями, подарками, желают всего самого хорошего. Мы всегда очень гостеприимны. Самое главное наше угощение – национальный хлеб чурек. Он сильно отличается от русского хлеба, который продается в магазине. Я пеку его сама, правда, не как положено – в тандыре, а в духовке. У меня свое хозяйство, коровы, пеку чурек на своем молоке, сметану добавляю. Хлеб получается очень вкусный. Очень люблю готовить, обожаю угощать людей и видеть блаженство на лицах, когда они едят мои кулинарные творения.



На праздник Сона Атаковна приехала в современном туркменском костюме – длинном платье с национальной вышивкой и брошью, с высоким головным убором.

– Раньше по головному убору определяли благосостояние женщины, – говорит Сона Джумагельдиева. – Чем выше – тем богаче его обладательница. Туркменские женщины вообще очень любят украшения, мониста, броши, серьги – особенно серебряные. Даже обувь украшают серебром.

Праздник завершился ярким выступлением Московского казачьего хора.

Участники фестиваля получили благодарственные письма министерства культуры Тульской области, а также сувенирную продукцию с символикой фестиваля.

