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На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком пострадал мужчина
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

Все обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня, 17 сентября, в 8.34 на 241-м км трассы М-2 «Крым» (Плавский район) автомобиль «Дав» в попутном направлении столкнулся с ВАЗ-2106.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадал водитель «шестерки». Сотрудники МЧС вытаскивали пострадавшего из машины с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +3
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