Жители Тульской области смогут провериться на рак

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».

Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей: терапевтов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, гинекологов.

Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:

УЗИ,

забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),

взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),

флюорография,

маммография (для женщин от 39 до 75 лет).

16 сентября на рак смогут провериться жители Щёкино, Алексина и Суворова: