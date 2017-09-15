Жители Тульской области смогут провериться на рак
Профилактическая акция пройдет в Щёкино, Алексине и Суворове.
По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».
Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей: терапевтов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, гинекологов.
Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:
- УЗИ,
- забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),
- взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),
- флюорография,
- маммография (для женщин от 39 до 75 лет).
16 сентября на рак смогут провериться жители Щёкино, Алексина и Суворова:
- 9.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (Городской Дворец культуры, г. Щекино, площадь Ленина, д. 15),
- 10.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (Поликлиника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д.13),
- 10.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (поликлиника ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 2).
Другие статьи по темам
Место
Прочее