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Жители Тульской области смогут провериться на рак

Жители Тульской области смогут провериться на рак

Профилактическая акция пройдет в Щёкино, Алексине и Суворове.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».

Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей: терапевтов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, гинекологов.

Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:

  • УЗИ,
  • забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),
  • взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),
  • флюорография,
  • маммография (для женщин от 39 до 75 лет).

16 сентября на рак смогут провериться жители Щёкино, Алексина и Суворова:

  • 9.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (Городской Дворец культуры, г. Щекино, площадь Ленина, д. 15),
  • 10.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (Поликлиника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д.13),
  • 10.00 — профилактическая акция «Вместе против рака» (поликлиника ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 2).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 0
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