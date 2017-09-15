Алексей Дюмин поздравил сотрудников областной клинической больницы со 150-летием учреждения

Фото пресс-службы правительства ТО.

15 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Тульскую областную клиническую больницу, которая в этом году отмечает 150-летие.

Главе региона показали работу регионального сосудистого центра. В нем ежегодно проходят лечение более 2 200 человек. В отделении под рентгеном изучают артерии сердца при диагностике ишемической болезни. Для восстановления кровотока в коронарные артерии устанавливают специальный каркас для расширения сосудов.

Затем губернатор поздравил сотрудников со 150-летнем юбилеем областной больницы. Алексей Дюмин вручил медикам награды — знаки «Отличник здравоохранения», Почётные грамоты Министерства здравоохранения РФ, Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Тульской области.

Он отметил, что это одна из крупнейших многопрофильных больниц региона, которая по праву считается ведущим учреждением здравоохранения в Тульской области. Здесь осваивают самые передовые технологии диагностики, лечения и реабилитации, что позволяет оказывать медицинскую помощь высокого уровня. Ежегодно здесь проходят лечение 30 000 пациентов.

«Я благодарен вам за профессионализм, отзывчивость, сострадание к чужой боли. Тысячи людей, которым вы помогли — говорят вам спасибо. Желаю успехов в вашей нелёгкой работе. А мы постараемся создать для вас достойные условия труда», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил, что в числе главных задач — улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Сейчас среди сотрудников Тульской областной клинической больнице два доктора медицинских наук, 19 кандидатов медицинских и биологических наук, 17 врачей носят почётное звание «Заслуженный врач РФ», 6 работников — почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».