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В выходные дни на улице Епифанской будет ограничено движение

В выходные дни на улице Епифанской будет ограничено движение

Там проводится капитальный ремонт трамвайных путей.

В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Епифанской, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтных работ, 16 и 17 сентября, с 9.00 до 21.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение трамвайного транспорта маршрутов № 3, 9, 10, 13 во время проведения работ будет осуществляться по измененной схеме.

Маршрут № 3: ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.

Маршрут № 9: ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна.

Маршрут № 10: ул. Штыковая – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

Маршрут № 13: пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – Перекопский переулок – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр-т Ленина.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:06 +1
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