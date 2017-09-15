В «Тулэнерго» прошли соревнования по гражданской обороне

В «Тулэнерго» определены лучшие санитарные посты производственных отделений филиала – Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.

По словам руководителя филиала «Тулэнерго» Юрия Тимонина, постоянное совершенствование теоретических знаний и отработка практических навыков личного состава санпостов позволит нештатным сотрудникам эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В личный состав каждого санитарного поста вошли четыре человека – командир, два санитара и водитель автомобиля. Программой было предусмотрено прохождение строевого смотра, а также ряда этапов, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи.

По итогам соревнований первое общекомандное место – у личного состава санитарного поста производственного отделения «Новомосковские электрические сети». На втором месте энергетики из Суворова, на третьем – из Ефремова. Лучшим начальником санитарного поста стал Александр Мельников, из Новомосковска. Лучший санитар поста – Кристина Дубоносова из Ефремова. В торжественной обстановке победителям и призерам были вручены почетные грамоты и памятные подарки.