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В «Тулэнерго» прошли соревнования по гражданской обороне

В «Тулэнерго» прошли соревнования по гражданской обороне

Энергетики приняли участие в строевом смотре и продемонстрировали навыки оказания первой помощи.

В «Тулэнерго» определены лучшие санитарные посты производственных отделений филиала – Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.

По словам руководителя филиала «Тулэнерго» Юрия Тимонина, постоянное совершенствование теоретических знаний и отработка практических навыков личного состава санпостов позволит нештатным сотрудникам эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В личный состав каждого санитарного поста вошли четыре человека – командир, два санитара и водитель автомобиля. Программой было предусмотрено прохождение строевого смотра, а также ряда этапов, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи.

По итогам соревнований первое общекомандное место – у личного состава санитарного поста производственного отделения «Новомосковские электрические сети». На втором месте энергетики из Суворова, на третьем – из Ефремова. Лучшим начальником санитарного поста стал Александр Мельников, из Новомосковска. Лучший санитар поста – Кристина Дубоносова из Ефремова. В торжественной обстановке победителям и призерам были вручены почетные грамоты и памятные подарки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 0
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