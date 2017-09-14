Где в Туле отключат свет 15 сентября

С 9 до 17 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

ул. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 23, 25, 27-а,

3-й Южный пр-д, 10,

1-й Городской пр-д, 6,

ул. Циолковского, 8-а, 8-в, 8-г, 10,

ул. Клюева, 8,

пер. Шевченко, 7, 3, 5, 6, 10-а, 8, 8-а, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 8, 9, 6-а,

пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 9, 11, 13,

ул. Станиславского, 15,

ул. Староникитская, 39,

ул. Пионерская, 39,

пр-т Ленина, 17,

ул. Металлургов, 45, 45-г, 45-а, 45-д, 45-б, 45-в,

2-й пр-д Металлургов, 2 к. 2, 2, 2-а, 4, 6,

п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,

ул. 2-я Овражная, 1-27,

ул. Рабочая, 1-19,

ул. Зелёная, 1-13.

ул. Транспортная, 15-23,

пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),

ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),

ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),

ул. Железнодорожная, 14-23,

ул. Октябрьская, 132.