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Где в Туле отключат свет 15 сентября

Где в Туле отключат свет 15 сентября

Плановые работы пройдут на 23 улицах областного центра.

С 9 до 17 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 23, 25, 27-а,
  • 3-й Южный пр-д, 10,
  • 1-й Городской пр-д, 6,
  • ул. Циолковского, 8-а, 8-в, 8-г, 10,
  • ул. Клюева, 8,
  • пер. Шевченко, 7, 3, 5, 6, 10-а, 8, 8-а, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 8, 9, 6-а,
  • пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 9, 11, 13,
  • ул. Станиславского, 15,
  • ул. Староникитская, 39,
  • ул. Пионерская, 39,
  • пр-т Ленина, 17,
  • ул. Металлургов, 45, 45-г, 45-а, 45-д, 45-б, 45-в,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2 к. 2, 2, 2-а, 4, 6,
  • п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. 2-я Овражная, 1-27,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13.
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 0
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