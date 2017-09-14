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В России 660 тысяч человек признаны потенциальными банкротами

В России 660 тысяч человек признаны потенциальными банкротами

В среднем, каждый из них должен банкам порядка 1,7 млн рублей.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов. На конец первого полугодия 2017 года потенциальными банкротами признано 660 тысяч россиян – это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика составил 1,75 млн руб. Для сравнения, долг среднего россиянина перед банками составляет около 190 тысяч рублей.

Самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской АО – 3,8%, на Чукотке – 2,7%, в Магаданской обл. – 2,7%, Ингушетии – 2,6% и Ямало-Ненецком автономном округе – 2,5%. Самая низкая доля отмечается в Дагестане Чечне, республиках Коми и Алтай – по 0,8%, а также в Белгородской области – 0,9%.

Больше всего потенциальных банкротов проживает в столичном регионе – 115 тысяч человек, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – более 44 тысяч, в Краснодарском крае – 29 тысяч, в Свердловской области и в Башкирии – 26 и 19 тысяч человек соответственно. Меньше всего граждан, попадающих под действие Закона о банкротстве, проживают на Чукотке – 295 человек, на Алтае – 761 человек и в Камчатском крае – 1170 человек.

Самые большие долги отмечаются у жителей Костромской области – 2,77 млн рублей на одного заёмщика, в Москве и области – 2,53 млн рублей, в Калининградской области – 2,5 млн рублей. Самые «скромные» суммы должны потенциальные банкроты, проживающие в Чечне – 1,0 млн рублей, Забайкальском крае – 1,27 млн рублей и в Бурятии – 1,36 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:18 +1
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