В Туле осудили рабочего, убившего коллегу вагонотолкателем

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Собранные сотрудники СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему работнику завода «Тулачермет».

Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Установлено, что в мае текущего года на территории ПАО «Тулачермет» при проведении погрузочных работ управлявший вагонотолкателем мужчина, не убедившись, что люди находятся в безопасном месте, опустил стрелу вагонотолкателя, в результате чего 20-летний регулировщик скорости движения вагонов оказался зажат между стрелой и полувагоном.

От полученных повреждений молодой человек скончался на месте. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.