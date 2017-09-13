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Житель Плавского района пытался украсть с места работы пять листов железа

Житель Плавского района пытался украсть с места работы пять листов железа

Мужчине помешали коллеги. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции в Плавском районе установили подозреваемого в покушении на кражу. По информации пресс-службы областного УМВД, работник одной из организаций проник в бывшее здание хранилища по месту работы.

Оттуда мужчина пытался вынести пять листов железа. Незаконные действия злоумышленника были выявлены и пресечены другими сотрудниками организации.

Прибывшие на место сотрудники межмуниципального отдела МВД задержали подозреваемого для разбирательства. 45-летний мужчина признался в содеянном. Полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 0
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