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Тульские полицейские помогли орловским коллегам задержать угонщика

Тульские полицейские помогли орловским коллегам задержать угонщика

Злоумышленник, пытаясь уйти от преследования, уехал из Орловской области в Тульскую.

К орловским полицейским обратился житель областного центра – накануне вечером он припарковал свою «восьмёрку» во дворе, а утром не обнаружил машины на месте. Об этом сообщает пресс-служба орловского УМВД.

Через несколько часов после поступления заявления похожий по приметам автомобиль был замечен полицейскими на окраине Мценска. Правоохранители попытались задержать его, но требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Была организована погоня.

Остановить транспортное средство удалось лишь в Плавском районе Тульской области – на помощь орловским полицейским подоспели их местные коллеги. Водитель попытался бросить машину и сбежать, но был задержан.

Угонщиком оказался 33-летний житель Мценска. Он уже признался в содеянном. Мужчина подозревается ещё в одном преступлении – по предварительной информации, неделей ранее на одной из улиц районного центра он угнал отечественную «пятёрку».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +2
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