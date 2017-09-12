Туляков приглашают на встречу с режиссером Дарьей Виолиной

Общение с автором фильма «Дольше жизни» и специальный показ фильма состоятся 16 сентября в 15.00 в ДК «Ясная Поляна».

Показ организован совместно с тульским отделением общества «Мемориал».

Фильм посвящен судьбам детей репрессированных родителей. В его основе — рассказы людей, которые сумели выжить, не поддаться страху и сохранить память о минувшем. Среди героев фильма — Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий Плисецкий.

В 2013 году «Дольше жизни» удостоился звания лучшего документального фильма Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

– Если наш фильм не оставляет равнодушным ни коллег-кинематографистов, ни обычных зрителей, это, в первую очередь, заслуга наших героев, – говорит режиссер картины Дарья Виолина. – Не только драматических, а порой и трагических судеб, но и масштаба их личности. И я счастлива, что нам удалось передать искреннюю любовь и бесконечное уважение к героям фильма.



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