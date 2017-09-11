Какие налоговые льготы положены тулякам?

На вопросы читателей «Слободы» на прямой линии ответил заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2016 год? Какие льготы по налогу на имущество действуют на территории Тульской области? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Как быть, если в налоговом уведомлении указана неточная или недостоверная информация? Можно ли оплатить налоги онлайн? На эти и другие вопросы ответил заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев. Александр Белишев. Порядок исчисления земельного и транспортного налогов физическим лицам за 2016 год не претерпел значительных изменений. Нововведения коснулись только налога на имущество физических лиц, который теперь определяется исходя из его кадастровой стоимости. Важно: срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2017 года.

? На какие льготы по налогам может рассчитывать пенсионер? Анатолий Шураков, Тула.

– Согласно ст. 407 Налогового кодекса, от уплаты налога на имущество освобождаются 15 льготных категорий граждан: участники ВОВ, пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп и инвалиды детства, военнослужащие, «чернобыльцы» и другие. Льгота предоставляется на не используемый в предпринимательской деятельности один объект имущества каждого вида (дом, квартира или комната, дача, гараж или машино-место).

Если в собственности несколько объектов одного вида, то льгота предоставляется на один. То есть если в собственности дом и гараж, то оба объекта освобождаются от уплаты налога. Если же во владении дом и два гаража, то налог не придется платить за дом и один из гаражей.

По земельному налогу п. 5 ст. 391 НК РФ определен перечень льготников, которым положено уменьшать на 10 000 рублей при расчете налога кадастровую стоимость одного земельного участка на территории одного муниципального образования.

Во всех случаях органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать дополнительные льготы.

По транспортному налогу в нашем регионе льготы предоставляются в рамках ст. 8 Закона Тульской области «О транспортном налоге». Право на льготу за одно транспортное средство имеют: инвалиды всех категорий, ветераны боевых действий и ВОВ, «чернобыльцы» и др. Пенсионерам положена скидка в 50%. Для отдельных категорий налогоплательщиков льготы предоставляются в зависимости от типа транспортного средства и его мощности.

? Кто отвечает за определение кадастровой стоимости и каким образом теперь определяется величина налога на имущество? Ольга Петрова, Болохово.

– Сведения об объектах налогообложения и их кадастровой стоимости представляются в ФНС России органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

? Я в ближайшее время планирую поехать на отдых. Как мне проверить, нет ли у меня долгов по уплате налогов? Оксана Старых, Тула.

– Проверить эту информацию можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Для подключения к «Личному кабинету» надо с паспортом прийти в любую налоговую инспекцию и написать заявление. Вам дадут временный пароль, который необходимо в течение месяца поменять на постоянный. Актуальная информация будет доступна вам через 2-3 дня с момента обращения.

? Мне пришло уведомление об уплате налога, адрес отправителя находится в Санкт-Петербурге. Но в этом городе у меня нет имущества. Почему письма приходят оттуда? Елена Голанина, Киреевск.

– В этом году централизованную рассылку уведомлений делает Центр печати в Санкт-Петербурге, поэтому адрес отправителя вполне корректен.

? Я получил в наследство земельный участок и дом. Можно ли как-то рассчитать сумму налога на это имущество? Михаил И., Тула.

– Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись интернет-сервисом «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц», размещенным на официальном сайте ФНС России в разделе «Все сервисы».

? Мне не пришло уведомление из налоговой. Что делать? Ирина Мишина, Тула.

– На данный момент расчеты по имущественным налогам физическим лицам уже завершены. Уведомления размещены в «Личных кабинетах налогоплательщика» и идет активная рассылка сформированных уведомлений через «Почту России», поэтому лучше уточнить на почте, не затерялось ли письмо. Также можно через личный кабинет распечатать квитанцию на оплату.

? Что делать, если я не согласна с теми данными, которые указаны в квитанции на уплату налога? Анна Иванова, Щекино.

– Вам необходимо обратиться в налоговый орган с документами, подтверждающими наличие ошибки, или направить пакет документов по почте с приложением заявления.

? Следует ли ежегодно заявлять о налоговой льготе по жилому дому? Петр Дроздов, Кимовск.

– Такой обязанности Налоговый кодекс РФ не предусмотрел. Если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал период её применения, она будет применяться без ограничения действия с учетом устанавливающего её нормативного правового акта.

Информацию о ставках и льготах по имущественным налогам (регионального и местного уровня) вы можете узнать на сайте налоговой в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».