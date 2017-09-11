Главный следователь Тульской области Александр Стариков проведет прием граждан

12 сентября руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет прием граждан по вопросам, связанным с деятельностью Зареченского межрайонного следственного отдела по Туле (Зареченский, Ленинский и Пролетарский районы).

Прием будет осуществляться с 11.00 до 13.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, 32.