Главный следователь Тульской области Александр Стариков проведет прием граждан
Прием состоится в Туле.
12 сентября руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет прием граждан по вопросам, связанным с деятельностью Зареченского межрайонного следственного отдела по Туле (Зареченский, Ленинский и Пролетарский районы).
Прием будет осуществляться с 11.00 до 13.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, 32.
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