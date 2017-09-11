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Тулячка в составе сборной России по волейболу заняла четвертое место на соревнованиях в Японии
Фото: tula-sport.ru

Тулячка в составе сборной России по волейболу заняла четвертое место на соревнованиях в Японии

Татьяна Кошелева со своей командой набрала на турнире восемь очков.

10 сентября в Японии завершился Всемирный кубок чемпионов – 2017 по волейболу среди женщин. За победу в турнире боролись шесть команд из разных частей света.

В заключительном 5-м туре женская сборная России по волейболу выиграла у Южной Кореи. Воспитанница тульского волейбола Татьяна Кошелева набрала в поединке восемь очков.

По итогам турнира россиянки заняли четвертое место, уступив Китаю, Бразилии и США.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:15 +2
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