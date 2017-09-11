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На М-2 «Крым» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

9 сентября в 15.10 на 185-м километре автодороги М-2 «Крым» 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения (1,43 мг/л), предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 47-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 45-летняя пассажирка с различными травмами была госпитализирована.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 0
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