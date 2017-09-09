На площади Ленина начался чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле на площади Ленина начался командный чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы 2017». На соревнованиях выступают сильнейшие мужчины и женщины из Тулы, Новомосковска, Орла и Москвы.

Впервые будут соревноваться женщины «стронг-вумен». Также туляки увидят шоу «Русские богатыри», выставку раритетных гирь и упражнение «Жим викингов».

Соревнования проводят Федерация тяжелой атлетики и фитнес-клуб «Андрей». Чемпионат проходит при поддержке правительства Тульской области.

Открыл соревнования губернатор Алексей Дюмин.