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На площади Ленина начался чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»
Фото Алексея Пирязева.

На площади Ленина начался чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

Впервые будут соревноваться женщины.

В Туле на площади Ленина начался командный чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы 2017». На соревнованиях выступают сильнейшие мужчины и женщины из Тулы, Новомосковска, Орла и Москвы.

Впервые будут соревноваться женщины «стронг-вумен». Также туляки увидят шоу «Русские богатыри», выставку раритетных гирь и упражнение «Жим викингов».

Соревнования проводят Федерация тяжелой атлетики и фитнес-клуб «Андрей». Чемпионат проходит при поддержке правительства Тульской области.

Открыл соревнования губернатор Алексей Дюмин.

Сюжет: День города-2017
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