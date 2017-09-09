В Туле празднуют День города

Фото Алексея Пирязева, Оксаны Грудининой и Юлии Гришиной.

Городу-герою Туле исполняется 871 год. Праздник отмечен юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.

Сегодня, 9 сентября, туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. Подробнее — тут.

С самого утра на площади Ленина для всех желающих работают интерактивные площадки и аттракционы.

По проспекту Ленина прошел парад «Талантливая Тула — успешный город». Возглавили колонну участники тульского отделения мотоклуба «Ночные волки». Также в параде участвуют юнармейцы, учащиеся Тульского суворовского училища, отличники комплекса ГТО, знаменитые тульские спортсмены, талантливая молодежь и многие другие.