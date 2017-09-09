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В Туле празднуют День города
Фото Алексея Пирязева, Оксаны Грудининой и Юлии Гришиной.

В Туле празднуют День города

По проспекту Ленина прошел парад «Талантливая Тула — успешный город».

Городу-герою Туле исполняется 871 год. Праздник отмечен юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.

Сегодня, 9 сентября, туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. Подробнее — тут.

С самого утра на площади Ленина для всех желающих работают интерактивные площадки и аттракционы.

По проспекту Ленина прошел парад «Талантливая Тула — успешный город». Возглавили колонну участники тульского отделения мотоклуба «Ночные волки». Также в параде участвуют юнармейцы, учащиеся Тульского суворовского училища, отличники комплекса ГТО, знаменитые тульские спортсмены, талантливая молодежь и многие другие.

Галерея
Площадь Ленина в День города, Фото: 1
Площадь Ленина в День города, Фото: 2
Площадь Ленина в День города, Фото: 3
Площадь Ленина в День города, Фото: 4
Площадь Ленина в День города, Фото: 5
Площадь Ленина в День города, Фото: 6
Площадь Ленина в День города, Фото: 7
Площадь Ленина в День города, Фото: 8
Площадь Ленина в День города, Фото: 9
Площадь Ленина в День города, Фото: 10
Площадь Ленина в День города, Фото: 11
Площадь Ленина в День города, Фото: 12
Площадь Ленина в День города, Фото: 13
Площадь Ленина в День города, Фото: 14
Площадь Ленина в День города, Фото: 15
Площадь Ленина в День города, Фото: 16
Площадь Ленина в День города, Фото: 17
Площадь Ленина в День города, Фото: 18
Площадь Ленина в День города, Фото: 19
Площадь Ленина в День города, Фото: 20
Площадь Ленина в День города, Фото: 21
Площадь Ленина в День города, Фото: 22
Площадь Ленина в День города, Фото: 23
Площадь Ленина в День города, Фото: 24
Площадь Ленина в День города, Фото: 25
Площадь Ленина в День города, Фото: 26
Площадь Ленина в День города, Фото: 27
Площадь Ленина в День города, Фото: 28
Площадь Ленина в День города, Фото: 29
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