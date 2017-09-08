Тульская прокуратура намерена наказать директора УК за мусор во дворе дома

Бытовой мусор был разбросан по двору, валялся в подъездах и в контейнерах с песком.

Прокуратура Привокзального района Тулы совместно с представителем районного территориального управления по факту опубликованной на портале Myslo статьи «Тулячка написала « Сказ об обязанностях УК » провела проверку в ООО «УКС Тулы».

Эта управляющая компания отвечает за содержание многоквартирного дома № 15, к. 2 по улице Ползунова. Во время проверки во дворе дома валялся бытовой мусор, вход в техническое подполье и технический этаж подъезда № 2 не закрыт. На лестничной клетке 9-го этажа подъезда № 2 также присутствует бытовой мусор. Он же обнаружен и в контейнерах с песком.

«Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ООО «УКС» по контролю и содержанию общего имущества многоквартирных дома влечет ущемление жилищных прав жителей и является недопустимым», – подчеркивают в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

В связи с этим прокуратурой района в адрес ООО «УКС г. Тулы» внесено представление с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении руководителя управляющей организации к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.