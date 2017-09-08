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Детская футбольная команда из Алексина вошла в десятку лучших в России
Фото: vesti-aleksin.ru

Детская футбольная команда из Алексина вошла в десятку лучших в России

Юные футболисты участвовали в турнире «Кожаный мяч», который прошел в Краснодаре.

Детская футбольная команда «Ока» из Алексина приняла участие во Всероссийском турнире в средней возрастной группе.

В турнире «Кожаный мяч», который прошел в Краснодаре, за звание лучших боролись 70 региональных команд.

По итогам соревнований юные алексинские футболисты заняли первое место в своей возрастной группе. Лишь на стадии «плей-офф» ребята сыграли вничью со сверстниками из Нижегородской области, уступив им по серии пенальти. В оставшихся играх в упорной борьбе наша команда сумела войти в десятку лучших в России.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:48 +4
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